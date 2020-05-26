Общество

Сквер искусств в Пскове откроется к Дням города

Сквер искусств в Пскове откроется уже к Дням города. Об этом сообщил глава городской администрации города Александр Братчиков в рамках сегодняшнего выезда по объектам, реконструируемым по программам приграничного сотрудничества, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Подрядчик обещает завершить основной объем к Дням города, хотя по договору срок - середина октября», - сказал Александр Братчиков.

Он поблагодарил отдел по реализации программ приграничного сотрудничества администрации города Пскова за огромную работу, которая позволила получить на благоустройство сквера 17,3 млн рублей. При этом софинансирование из бюджета города составило 10%.

В сквере будут созданы места для спокойного тихого отдыха и проведения массовых городских мероприятий. Проектно-сметная документация была разработана с учетом мнения жителей. Основными пожеланиями были: детская площадка, дорожки, замена асфальтового покрытия и зеленый газон. Центральная часть сквера будет замощена брусчаткой.

Добавим также, что в сквере планируют высадить 12 видов деревьев и кустарники. Скульптуры кузнеца Евгения Вагина, которые до сих пор украшали сквер, вернутся сюда и после благоустройства.