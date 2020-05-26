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Общество

Кафе откроют в усадьбе Беклешова в Пскове

26.05.2020 15:53|ПсковКомментариев: 0

Кафе откроют в усадьбе Беклешова в Пскове, которая реконструируется в рамках реализации программы приграничного сотрудничества. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила журналистам Кристина Кобызь. «Надеюсь, посетители смогут здесь выпить чашечку кофе с выпечкой, а, может, и отведать какое-нибудь псковское блюдо», - пояснила она. 

 

В целом работы на объекте выполнены на 50%. Здание на Георгиевской, 4 будет приспособлено под городской информационно-туристский центр и центр креативных индустрий.

Подрядчиком восстановлен каменный цоколь, на 80% сделаны перекрытия в подвале, проводятся подготовительные внутренние работы в подвальном помещении, закончен ремонт сруба. В силу того, что часть старых бревен сгнили, пришлось провести работу по их частичной замене и протезированию. На следующей неделе начнется установка стропильных балок для крыши. 

«Надеемся, что дом простоит долго, древесина обработана», - отметил подрядчик. 

Кристина Кобызь выразила надежду, что объект станет местом притяжения не только туристов, но и горожан, в том числе школьников. В доме планируется сделать небольшую экспозицию о его истории.

Здание построено в 1837 году и является объектом культурного наследия.

Напомним, работы на объекте ведутся в рамках программы приграничного сотрудничества «Латвия - Россия» на условиях софинансирования из регионального и муниципального бюджета в размере 10%. Всего на проект выделено 48 млн рублей.

Муниципальный контракт с подрядчиком заключен 21 октября 2019 года. Срок окончания работ - 31 декабря 2020 года, но Кристина Кобызь не исключает, что объект будет готов в середине декабря.

Источник: Псковская Лента Новостей
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