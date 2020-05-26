Общество

Александр Козловский: Предприниматели - движущая сила экономики государства

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России», руководитель регионального отделения РСПП поздравил предпринимателей с профессиональным праздником.

«Уважаемые предприниматели! Поздравляю каждого из вас с профессиональным праздником - Днем российского предпринимательства!

Испокон веков предпринимательством занимались люди, способные решать сложные административные задачи, умеющие брать на себя ответственность, ставшие меценатами и движущей силой экономики государства.

Большой и малый бизнес - это поддержка страны, это люди, обеспечивающие рабочие места, вносящие большой вклад в исполнение социально ориентированного бюджета области.

Сегодня бизнесу не просто. Пандемия разрушила многие планы и заставила всех нас справляться с трудностями. Мне хочется пожелать стойкости духа всем, кто делает свое дело, кто кормит свои семьи и дает работу многим людям. Я верю, что мы преодолеем все. Мы вместе и нацелены на скорое решение всех возникших проблем.

Крепкого вам здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях! С праздником!» - говорится в поздравлении.