Общество

«Единая Россия» направила в правительство предложения в план по восстановлению экономики

«Единая Россия» направила в правительство РФ предложения в общенациональный план по восстановлению экономики. Они проработаны и разбиты по направлениям: экономический рост, инфраструктурное развитие, человеческий капитал, технологическое развитие, сообщает телеграм-канал партии.

Среди инициатив, в частности:

- внесение изменений в Трудовой кодекс в части регулирования временной и постоянной удаленной работы, повышение роли трудового договора в отношениях работника и работодателя, переход к электронному документообороту;

- увеличение периода выплат пособия по безработице с трех до шести месяцев и снижение максимальной доли расходов граждан на услуги ЖКХ в доходе семьи с 22% до 15%;

- повышение зарплат учителей и врачей за счет внедрения единых подходов к установлению окладов и различного рода выплат, а также их доли в зарплате;

- сохранение до конца года моратория на проведение плановых проверок бизнеса — за исключением случаев, когда это связано со здоровьем и безопасностью людей, завершение реформы контрольно-надзорной деятельности;

- развитие индивидуального жилищного строительства — введение в рамках соответствующей госпрограммы ипотеки на ИЖС и вовлечение в оборот земельных участков с инфраструктурой;

- стимулирование внутреннего спроса, в частности, в автопроме, по аналогии с проектом «семейный автомобиль», программой утилизации и другими

- частичное снятие экспортных ограничений — чтобы российские товары и продовольствие можно было поставлять в пострадавшие из-за пандемии страны.

Эти и другие предложения за подписью секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака направлены председателю правительства Михаилу Мишустину.