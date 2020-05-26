Общество

Елена Бибикова объяснила необходимость закона о приемных семьях для взрослых

Несмотря на то что почти в половине российских регионов уже есть свои законы о приемных семьях для пожилых и инвалидов, необходим рамочный документ на федеральном уровне, считает член Совета Федерации от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Предложение о разработке законопроекта содержится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях, сообщает «Парламентская газета».

«Зачастую регионы с принятием своих законов встречаются с трудностями различного порядка. В том числе возникают вопросы - а как человеку будет в приемной семье, влечёт ли это имущественные права и так далее. Общероссийский закон будет регламентировать условия содержания подопечных. Было бы здорово предусмотреть и финансирование из федерального бюджета», - рассказала сенатор.

Бибикова напомнила, что возможность организации таких семей уже заложена в законодательстве как одна из форм размещающих технологий. Такие законы приняты более чем в 40 субъектах Федерации.

«Когда люди независимо от возраста нуждаются в постоянном постороннем уходе и нет родных, которые могли бы это делать, их чаще всего помещают в учреждения стационарного обслуживания, например дома-интернаты. Безусловно, это серьезнейший стресс. Поэтому в федеральном законодательстве есть возможность предоставить регионам право обустраивать таких людей в приёмные семьи», - объяснила она.

Когда человеку предлагают приемную семью, то, как правило, это дальние родственники или соседи.

«Нуждающийся в уходе остается в привычном окружении. А для приёмной семьи это и материальная поддержка, которую предусматривает соглашение об обустройстве. На питание и проживание, как правило, отдается 75 процентов от пенсии, то есть та же сумма, что и в стационаре. Возникает вопрос - как к человеку будут относиться в приемной семье, не станут ли обижать. Поэтому предусматривается, что этот договор не двух-, а трехсторонний. Третьей стороной выступает учреждение социальной защиты, которое занимается контролем», - рассказала законодатель.