Общество

Владимир Путин: В России пройден пик по коронавирусу

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране пройден пик распространения коронавируса. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным», - сказал глава государства. При этом Россия продолжает получать предложения о помощи от некоторых стран, отметил Путин.

По последним данным, в России выявлено 362 342 случая COVID-19, выздоровели 131 129 человек, умерли 3 807.