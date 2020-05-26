Общество

О влиянии коронавируса на рынок труда в Псковской области расскажет Сергей Аржаников на онлайн-брифинге ПЛН

В среду, 27 мая, в 15.00, общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет онлайн-брифинг с председателем комитета по труду и занятости Псковской области Сергеем Аржаниковым.

Поговорим о том, как повлиял коронавирус на рынок труда в Псковской области. Насколько увеличилось количество безработных в марте и апреле? Есть ли сигналы о массовых увольнениях и сокращениях, в том числе, в бюджетной сфере? Есть ли ожидания, что летом количество нетрудоустроенных граждан увеличится?

Нет ли опасений, что коронавирус подстегнет развитие теневого рынка труда? Как отразились ограничительные меры по коронавирусу на программе по обучению предпенсионеров? Сможем ли выполнить федеральный целевой показатель?

Псковская область досрочно включена в число участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на 2020 год. Какая работа ведется в рамках нацпроекта в регионе?

Дата проведения: 27 мая. Начало в 15.00.

Внимание! Ссылка для участия в онлайн-брифинге высылается только аккредитованным журналистам за 5-10 минут до начала.

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, +7 911 883-74-60, либо по эл. почте: alexd77@inbox.ru.