Общество

В России скончался 101 медик с COVID-19

В России скончался 101 медик, заболевший коронавирусом. Об этом сообщила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава РФ Людмила Летникова, уточнив, что данные приводятся на 22 мая.

На заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья была затронута тема медицинских работников, погибших от COVID-19. Людмила Летникова напомнила, что Минздрав ведет регистр умерших медицинских работников.

«Мы запросили субъекты, чтобы они подтвердили умерших медицинских работников. На прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек», - сказала она.