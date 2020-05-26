Общество

Новую систему водоочистки начнут в ближайшее время устанавливать в рамках благоустройства территории вокруг Мирожки

В ближайшее время в рамках благоустройства территории вокруг реки Мирожка в Пскове начнется установка новой системы водоочистки. Об этом сообщил представитель подрядной организации журналистам в рамках выезда на объект 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. По словам подрядчика, новая система будет включать три водоочистных фильтра. До их пор все стоки уходили сразу в Мирожку.

На сегодняшний день на территории произведен спил дикорастущих и аварийных деревьев, очищена территория, ведется активная работа по прокладке дренажных систем ввиду подтопляемости территории. Готовятся основания для устройства пешеходных дорожек. В ближайшее время подрядчик приступит к установке опор освещения, благоустройству острова, реставрации имеющего моста к острову и изготовлению второго мостика.

«На первый взгляд может показаться, что на объекте ничего не происходит. Но на самом деле проделана колоссальная работа, закуплены километры труб, идет мелиорация, начинаем делать благоустройство. Пока уровень реки выше полуметра, ждем дней 10, и если уровень не спадет, будем реализовывать альтернативное решение». - пояснил подрядчик.





Как пояснила начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации города Пскова Кристина Кобызь, в итоге территория у Мирожки превратится в красивую зону, где один Дендропарк плавно переходит в другой. На территории запланирована зона для прогулок со скамейками и освещением, при строительстве будут созданы условия и для маломобильных групп населения. Парк будет оснащен видеонаблюдением и бесплатным Wi-Fi. На островке можно будет проводить экологические уроки для школьников. Кроме того, на Красноармейской набережной появится две смотровых площадки.

«На сентябрь запланирована информационная кампания по посадке 260 невысоких зеленых насаждений с привлечением псковских и эстонских школьников», - напомнила она. Выразив надежду, что к этому моменту ограничения на поездки между странами будут сняты, и эстонские гости смогут приехать в Псков.

Также будет произведено зарыбление пруда. «Поскольку своими работами мы оказываем воздействие на водную среду, нам выставлены определенные требования. Мы должны будем осуществить зарыбление пруда мальками щуки или судака в течение трех лет. Мы можем выполнить это единовременно по завершении всех работ по благоустройству или растянуть процесс на три года», - пояснил подрядчик.

По контракту все работы по благоустройству второй очереди Дендропарка должны быть завершены в октябре. «Мы надеемся, что подрядчик завершит работы в срок. Зима выдалась слишком теплая, весна - слишком «мокрая», поэтому произошел некий срыв сроков, но подрядчик нагоняет темпы», - резюмировала Кристина Кобызь.