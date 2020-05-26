Общество

Псковская область остается в лидерах по темпам роста числа заболевших COVID-19 на Северо-Западе

По состоянию на 26 мая, из всех регионов Северо-Запада самые высокие темпы роста числа заболевших COVID-19 демонстрируют Архангельская, Новгородская и Псковская области - удвоение фиксируется раз в 10 дней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Санкт-Петербург и Калининградская область продолжают показывать снижение темпа: было - удвоение раз в 9 дней, теперь в Калининградской области количество заболевших удваивается раз в 20 дней, в Санкт-Петербурге - раз в 23 дня. Карелия и Ленинградская область также демонстрируют замедление - удвоение в 12 и 15 дней соответственно (против 11 и 13 на прошлой неделе).

Республика Коми продемонстрировала снижение темпов роста количества выявленных заболевших в 4,5 раза - с удвоения раз в 10 дней на той неделе до 45 дней на текущей. Архангельская, Вологодская и Мурманская области сохраняют относительно стабильный темп (не замедляется, но и не ускоряется): Архангельская - удвоение раз в 10 дней, Вологодская область - раз в 13 дней, Мурманская - раз в 14 дней.

Графики показывают динамику/темпы роста выявленных заболевших, то есть через сколько дней удвоится нынешнее число заболевших, если текущие темпы роста сохранятся.