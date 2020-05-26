Общество

Региональный Росреестр участвует в мероприятиях по профилактике пожаров

Ежегодно на территории Российской Федерации, в том числе на территории Псковской области возникают пожары в результате неосторожного обращения с огнем, разведения костров, несанкционированного выжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, стерни за землях сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов и иных категориях земель.

С наступлением весенне-летнего периода угроза возникновения пожара возрастает.

Бесконтрольное выжигание сухой растительности может привести к уничтожению участков леса, зеленых насаждений, посевов сельскохозяйственных культур, жилых домов, гибели людей и животных. Ежегодно в Псковской области фиксируется более 200 случаев палов травы.

Постановлением администрации Псковской области от 19.03.2020 №68 начало пожароопасного сезона на территории Псковской области установлено с 20 марта 2020 года.

Управление Росреестра по Псковской области наряду с другими ведомствами участвует в мероприятиях по профилактике пожаров.

При осуществлении государственного земельного надзора государственными инспекторами по использованию и охране земель управления, помимо основных задач, выполняются мероприятия по предупреждению пожароопасных ситуаций, возникающих, в том числе при сплошном выжигании растительности (палах), сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

«В рамках проведения указанных мероприятий государственные инспекторы проводят разъяснительную работу среди проверяемых лиц по недопущению сплошного выжигания растительности (пала), информируют об ответственности, предусмотренной за нарушение правил противопожарного режима, вручают памятку по действиям граждан при обнаружении природных пожаров», - сообщила начальник отдела государственного земельного надзора управления Татьяна Петрова.

В случае выявления фактов выжигания сухой растительности при проведении земельного надзора специалисты Управления оперативно информируют об этом территориальные подразделения МЧС России, Россельхознадзора, органы местного самоуправления.

Управление Росреестра по Псковской области напоминает, что владельцы земельных участков должны регулярно проводить очистку территории от сухой травы, порубочных остатков, валежника, что позволит значительно повысить пожарную безопасность.

Всегда следует помнить, что стихийные бедствия, лесные пожары и палы всегда легче предотвратить, чем бороться с ними.

Профилактические меры, в том числе проводимые государственными земельными инспекторами Управления, позволят свести к минимуму риск возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на территории региона.