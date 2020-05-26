Общество

Детей Псковской области ждут на Всероссийском конкурсе «Марафон талантов»

РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, запустили по всем регионам России Всероссийский конкурс «Марафон талантов», финал которого состоится в «День матери» 17 ноября 2020 года в Государственном Кремлевском Дворце с прямой трансляцией концерта на федеральном телеканале. Это ежегодный грандиозный концерт для 6 000 многодетных семей России из всех регионов нашей страны, в котором принимают участие дети из больших российских семей при участии наставников совместно с известными эстрадными исполнителями.

Всероссийский конкурс проводится по трем номинациям: «Хореография», «Вокал», «Разговорный жанр», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Оставить заявку на участие можно на сайте конкурса https://многодетные-семьи.рф/marafon

Первый этап — участие дистанционное, по итогам которого отбираются самые яркие исполнители для участия в финале конкурса в Москве.

Всероссийский онлайн-конкурс «Марафон талантов» — масштабный проект семейного творчества, который дает шанс детям из многодетных семей попасть на сцену Государственного Кремлевского Дворца и другие ведущие концертные площадки страны.