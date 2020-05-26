Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о причинах резкого скачка заболевших коронавирусом в Великих Луках

Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора в Великих Луках Максим Максимов рассказал о причинах резкого скачка заболеваемости коронавирусной инфекции в городе.Санитарный врач отметил, что до майских праздников были зарегистрированы по одному-два случая в день, и даже реже, а после праздничных майских дней в Великих Луках произошел резкий скачок заболеваемости. За две недели было зарегистрировано более 50 случаев заражения.

Начальник Роспотребнадзора аргументирует резкий подъем заболеваемости несоблюдением ограничительных карантинных мер. А также причинами стали гуляние людей, которые встречались друг с другом и общались между собой, пренебрежение некоторыми великолучанами использования средств индивидуальной в магазинах и общественном транспорте, сообщает портал Луки.ру.

«Некоторые граждане довольно легкомысленно относятся к введенным карантинным ограничительным мероприятиям, не соблюдают рекомендации. Хотелось бы обратиться к гражданам города. Давайте будем серьезно относиться к данной проблеме. От нас с вами зависит не только наше здоровье, но и близких нам людей. Пожалуйста, соблюдайте наши рекомендации. От нас с вами зависит на сколько быстро это все закончится», - обратился к великолучанам Максим Максимов