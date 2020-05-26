Общество

280 великолукских семей обратились за выплатой на ребенка от 3 до 7 лет

Заместитель начальника территориального отдела в городе Великие Луки регионального комитета по социальной защите Псковской области Мария Ульянова подробно рассказала об одной из выплат – новой ежемесячной денежной выплате на детей с 3 до 7 лет включительно.

«С 12 мая мы начали прием документов на эту выплату. Нами был организован личный прием по предварительной записи и на данный момент до конца месяца все дни расписаны. К сожалению, мы пока не знаем, как будем работать в июне, поэтому пока что не осуществляем дальнейшую запись. Но все документы на данную выплату можно прислать на нашу электронную почту vluki@social.pskov.ru. Также можно подать документы через единый портал государственных муниципальных услуг, через МФЦ или почтовым отправлением. В основном сейчас востребован личный прием, также люди активно отправляют документы на электронный адрес нашего территориального отдела», - рассказала Мария Ульянова.



Право на данную выплату возникает в случае, если ребенок является гражданином Российской Федерации и проживает на территории Псковской области. Выплату может получить один из родителей, который тоже должен являться гражданином РФ и проживать в нашем регионе. Выплату произведут, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает прожиточный минимум, который установлен на второй квартал года, предшествующему обращению. То есть, если гражданин решил подать документы в 2020 году, то берется прожиточный минимум второго квартала 2019 года. На тот момент он равнялся 11313 рублям. Сам размер выплаты в 2020 году составит 5528 рублей 50 копеек. Ежемесячная денежная выплата осуществляется со дня достижения возраста ребенка 3-х лет, но не ранее 1 января 2020 года. То есть, если ребенку исполнилось 3 года в 2019 году, то с 1 января 2020 года ему уже может идти эта выплата. Если на начало текущего года ребенку еще не исполнилось 3-х лет, значит, ему выплата будет назначена с момента достижения этого возраста, сообщили Псковкой Ленте Новостей в администрации Великих Лук.



Обратиться за указанной выплатой можно до 31 декабря включительно. Таким образом, если гражданин решил обратиться 31 декабря, и на момент 1 января 2020 года ребенку было уже 3 года, то ему полагается возмещение за весь год. Также, если в семье несколько детей, то эта выплата предоставляется на каждого ребенка.

Для получения данной выплаты необходимы следующие документы: заявление; паспорт заявителя; свидетельство о рождении каждого ребенка; свидетельство о заключении или расторжении брака; сведения о наличии регистрации по месту пребывания на территории Псковской области, если отсутствует постоянная регистрация по месту жительства в Псковской области; сведения о доходах; СНИЛС каждого члена семьи; реквизиты банка, куда будет делаться ежемесячное перечисление.

«Все эти документы мы рекомендуем прикладывать к заявлению, чтобы выплата была назначена как можно скорее, – подчеркнула Мария Ульянова. Что касается сведений о доходах, они должны быть предоставлены от родителей детей, за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 6 календарным месяцем периода обращения. Если гражданин решил подать заявление в мае 2020 года, то период, за который он должен предоставить сведения о доходах – с ноября 2018 по октябрь 2019 года».



На сегодняшний день за этой выплатой обратилось более 280 семей, а назначено пособие уже 161 семье. Первая выплата должна произойти до 30 июня.

Также Мария Ульянова напомнила, что в период действия ограничительных мер, те семьи, доход которых не превышает 10855 рублей, и одиноко проживающие граждане, в том числе граждане, которым более 65 лет, так же имеющие доход не более 10855 рублей, имеют право на однократное получение 5000 рублей».

«Для этого необходимо прислать, лучше всего по электронной почте: заявление; справку о доходах за предыдущий месяц; сведения о том, кто зарегистрирован с заявителем – это может быть квитанция об оплате коммунальных услуг, копии паспортов, свидетельств о рождении детей, если речь идет о семье», – рассказала Мария Ульянова.

Сегодня такая выплата уже сделала 3235 семьям. Причем, тем семьям, которые получают ежемесячное государственное пособие на ребенка до 16 лет, в размере 242 рубля, данная выплата была сделана автоматически, поскольку сведения о них уже содержались в базе.

Также была сделана выплата 57 людям, одиноко проживающим и тем, кто старше 65 лет. Заявки сделаны примерно еще на 100 человек указанных категорий.