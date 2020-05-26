Общество

Минкомсвязь предложила использовать QR-коды вместо паспортов

Минкомсвязь предложила провести в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021-го эксперимент по применению мобильного приложения «Мобильный идентификатор» вместо основного документа, удостоверяющего личность гражданина России, следует из опубликованного на портале Regulation.gov.ru в понедельник, 25 мая, проекта постановления правительства.

Через несколько часов после опубликования текст проекта был удален с сайта.

«Был опубликован, а затем удален рабочий вариант постановления. В ближайшее время проект постановления будет залит на портал», - заявил РБК представитель министерства.

О том, что министерство готовится запустить эксперимент по переходу на электронный паспорт в виде мобильного приложения, ранее рассказывал источник РБК, близкий к министерству.

Из того текста, который несколько часов провисел на портале, следует, что Минкомсвязь должна разработать приложение до 1 декабря этого года. В эксперименте будут участвовать сама Минкомсвязь, МВД, Минэкономразвития, ФСБ, ФСТЭК и другие госорганы, а также правительство Москвы, ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы», «Ростелеком», АНО «Цифровая экономика» и иные юрлица и граждане на добровольной основе.

Чтобы установить мобильное приложение на телефон или планшет, пользователю нужно иметь учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также запись в Системе управления доступом к информационным ресурсам города Москвы (СУДИР). Для активации мобильного приложения нужно будет обратиться с соответствующим заявлением в «пилотный многофункциональный центр» (МФЦ), предоставить паспорт, согласие на обработку персональных данных. После прохождения авторизации в мобильном приложении работник пилотного МФЦ передаст гражданину расписку о приеме заявления, в которой будет содержаться QR-код, он вместе с биометрическими данными потребуется для активации приложения. Этот QR-код гражданин впоследствии и будет предъявлять для подтверждения своей личности, пояснил источник РБК, близкий к одному из участников эксперимента.

С помощью приложения можно будет подтверждать свою личность во время личного или удаленного обращения за государственными, муниципальными и иными услугами в рамках эксперимента. В частности, таким образом можно будет: