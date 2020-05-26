Общество

С 15 июня детские сады могут начать полноценно работать в Псковской области

До 15 июня детские сады Псковской области продолжат работу в режиме дежурных групп. Такое решение принято главой региона Михаилом Ведерниковым во вторник, 26 мая, во время совещания по вопросу функционирования дошкольных образовательных учреждений в условиях распространения COVID-19.

Губернатор напомнил, что ранее в связи с началом действия ограничительных мер в регионе работа дошкольных организаций в привычном формате была приостановлена до 1 июня. В настоящее время детские сады функционируют в режиме дежурных групп.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук согласился с необходимостью продления действующего формата работы дошкольных учреждений. Это решение поддержали и главы районов Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Как сообщил Михаил Ведерников, вернуться к теме возможного планомерного возобновления работы детских садов в полноценном режиме можно будет ближе ко второй половине июня. Вместе с тем глава региона отметил, что в ближайшее время возможно увеличение количества детей в дежурных группах из-за постепенного выхода граждан из условий самоизоляции.

Председатель регионального комитета по образованию Псковской области Александр Седунов подчеркнул, что в регионе действуют более 340 дежурных групп, которые посещают 4 тыс детей. Он обратил внимание руководителей муниципалитетов на то, что в случае дальнейшего увеличения числа подопечных в детских садиках будет необходимо усилить контроль над состоянием здоровья детей, а также оснастить учреждения необходимым количеством бесконтактных термометров и средств индивидуальной защиты сотрудников.

Что касается организации выпускных вечеров для будущих первоклассников из дошкольных детских учреждений, то их было решено перенести на более поздний период или провести в установленные ранее сроки в дистанционном режиме.