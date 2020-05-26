Общество

Аркадий Мурылев предложил губернатору меры по облегчению деятельности предпринимателей

Губернатор Михаил Ведерников в День российского предпринимательства, 26 мая, провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадием Мурылевым.

Омбудсмен представил главе региона ежегодный доклад о своей деятельности в 2019 году. «Работа прошла в плановом режиме. Были точечные вопросы, которые мы отрабатывали совместно с органами региональной власти, территориальными подразделениями федеральных структур», - заметил он и добавил, что количество обращений от бизнеса незначительно возросло.

Так, например, в прошлом году требовались разъяснения о необходимости внедрения кассовой техники и маркировки товаров. Аркадий Мурылев подчеркнул, что во всех муниципальных образованиях проведены встречи с субъектами МСП с участием прокуратуры области, службы судебных приставов и налоговой службы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, особое внимание в ходе разговора было уделено работе разных отраслей экономики в условиях распространения коронавируса, дополнительных мерах поддержки бизнес-сообщества. Участники рабочей встречи обсудили возможности поэтапного снятия ограничительных мер с организаций и торговых центров, деятельность которых в настоящее время приостановлена. Речь зашла об условиях возобновления работы, возможной поддержке арендаторов тех торговых центров, владельцы которых не готовы снижать размер арендной платы.

В рамках рабочей встречи Аркадий Мурылев выступил с предложениями по корректировке регионального законодательства, которые позволят урегулировать взаимоотношения арендаторов и арендодателей, а также представил опыт Ульяновской области в части применения чек-листов для открытия компаний и организаций, где детально прописаны основные требования обязательные для исполнения. Глава региона заметил, что даст поручения профильным специалистам проработать поступившие от омбудсмена предложения.

Губернатор сообщил, что снятие любых ограничений будет проходить максимально осторожно, учитывая эпидобстановку, при тесном взаимодействии с региональным Роспотребнадзором. Михаил Ведерников подчеркнул, что жить в условиях ограничений придется довольно долгое время, все должны ответственно подходить к соблюдению профилактических требований и санитарных норм. В качестве положительного примера губернатор привел работу крупных промышленных предприятий, которые к организации деятельности подошли взвешенно и внимательно.

Михаил Ведерников отметил, что работа по корректировке мер поддержки бизнеса в регионе будет продолжена. Глава региона сообщил, что на капитализацию регионального Фонда гарантий и развития предпринимательства будут направлены средства как регионального, так и федерального бюджетов. Кроме того, поддержка будет оказана областному Фонду развития промышленности, что позволит поддержать крупные производственные предприятия региона и привлечь серьезные меры поддержки федерального уровня.