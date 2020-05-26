Общество

Врач рассказал о вреде антибактериального мыла

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко рассказал в интервью Радио Sputnik о вреде частого мытья рук антибактериальным мылом как об одном из наиболее эффективных средств защиты от инфекций.

По словам специалиста, использовать мыло с антибактериальными добавками без явного контакта с инфекцией нужно с определенной осторожностью, так как при избыточном применении они могут принести больше вреда, чем пользы.

«Применять постоянно кремы, капли, мыло или шампуни с антибиотиками, когда нет болезни, является вредом. Может вырабатываться состояние, при котором микробы привыкают к антибиотикам и не воспринимают их как вещества, которые могут убивать бактерии, вызывающие болезни», - отметил Прокопенко.

При этом врач напомнил, что частое мытье рук является одним из наиболее эффективных средств защиты от заражения коронавирусом. Однако, по его словам, при этом лучше использовать обычное мыло, а не антибактериальное.