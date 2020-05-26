Общество

Псков и Гдовский район - антилидеры по организации горячего питания для школьников

Вопросы обеспечения учащихся начальной школы горячим питанием рассмотрены в среду, 26 мая, на рабочем совещании Михаила Ведерникова.

«Стандарты меню, исключающие различные трактовки, утверждены федеральным законопроектом 1 марта. У нас есть все необходимое для выполнения поручения Президента, поэтому Псковская область сразу включилась в работу по этому направлению», - отметил глава региона. Михаил Ведерников обратил внимание, что за прошедшие полгода проведен обстоятельный технический аудит школьных пищеблоков, и поблагодарил Глав муниципальных образований за внимательную, точечную работу.

Глава региона проинформировал, что в 12 муниципалитетах отмечается более 90% охвата школьников горячим питанием. В числе антилидеров - Псков и Гдовский район. Губернатор обратил внимание, что на начало года было три школы, где не был решен вопрос с организацией горячего питания. «Псковский и Плюсский район отработали оперативно, и в настоящий момент осталась только одна такая школа в Гдовском районе», - заметил Михаил Ведерников.

Говоря о федеральной поддержке, губернатор проинформировал, что Министерство просвещения России направило проект распределения субсидии для организации горячего питания. Ожидается, что в текущем году регион на эти цели получит около 130 млн рублей, в двух последующих годах - больше 340 млн рублей ежегодно. Михаил Ведерников обратил внимание, что эти средства не предусматривают организационные мероприятия, поэтому такие расходы должны быть предусмотрены в собственных бюджетах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

На обновление технического оборудования, заметил глава региона, в областном бюджете на 2021 -2023 годы планируется заложить более 70 млн рублей. Кроме того, губернатор сообщил о том, что председателю правительства России направлено обращение о предоставлении области дополнительной поддержки на проведение капитальных ремонтов столовых и пищеблоков.

В ходе обсуждения участники совещания рассмотрели различные аспекты проведения капитальных и косметических ремонтов пищеблоков и столовых, приобретения нового оборудования, а также отработали ряд частных вопросов, с которыми столкнулись в некоторых муниципалитетах. Председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов отметил, что охват горячим питанием в регионе в целом составляет 89,7%, что выше общероссийского показателя. «Средства на питание заложены в бюджетах - и муниципальных, и областном. В 2020 году на организацию питания предусмотрена субсидия из областного бюджета более 150 млн рублей», - заметил он.

О проделанной и предстоящей работе по обеспечению младших школьников горячим питанием в режиме видеоконференцсвязи доложили главы Плюсского, Псковского, Гдовского районов, а также руководство города Пскова.

По итогам обсуждения Михаил Ведерников поручил к концу недели завершить формирование «дорожной карты» по организации горячего питания младших школьников в муниципалитетах. Дополнительная проработка, заметил губернатор, требуется для тех образовательных организаций, где ребята учатся в две смены.