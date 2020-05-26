Общество

Псковская область вошла в топ-35 по спросу на летний отдых в санаториях

Псковская область вошла в топ-35 по спросу на летний отдых в санаториях России. Туристический портал «ТурСтат» представил рейтинг курортов и регионов для лечебно-оздоровительного отдыха этим летом.



Рейтинг подготовлен по данным спроса на санаторно-курортный отдых сервиса бронирования санаториев «Санатории-России.рф».

В первую десятку популярных курортов для отдыха в санаториях этим летом включены Сочи и Анапа в Краснодарском крае, Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки в Ставропольском крае, курорты Крыма, Башкирии и Горного Алтая. В топ-35 регионов также входят Республика Татарстан, Самарская, Ленинградская, Нижегородская и Челябинская области, Республика Чувашия, Пермский край, Калининградская область, Свердловская область, Алтайский край, Республика Карелия, Новосибирская, Ярославская, Ивановская, Тульская, Тверская и Кировская области, Приморский край, Воронежская область, Республика Дагестан, Ульяновская и Рязанская области, Республика Марий Эл, Владимирская и Псковская области.

За проживание, питание и лечение в санаториях летом туристы готовы платить от двух до трех тысяч рублей в сутки.