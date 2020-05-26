Общество

Росстат и Минздрав внесут предложения по синхронизации данных о смертности

Росстат, Минздрав и ФНС подготовят и представят в правительство РФ предложения по синхронизации собираемых данных по смертности населения, в том числе от новой коронавирусной инфекции. Соответствующие поручения даны по итогам заседания президиума координационного совета при кабинете министров по борьбе с распространением COVID-19 на территории РФ. Текст документа размещен на сайте правительства.

Также высшим должностным лицам субъектов РФ поручено обеспечить личный контроль за безусловным осуществлением выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлен коронавирус. «О ходе осуществления указанных выплат еженедельно, начиная с 1 июня 2020 года, информировать Минздрав России и Казначейство России», - цитирует текст документа «Интерфакс».

Этим ведомствам предложено обеспечить анализ предоставляемой информации и по результатам еженедельно, начиная с 3 июня, и представлять сводный доклад в правительство.

Кроме того, руководителям российских регионов подготовке к открытию курортного сезона предложено обеспечить безусловное соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по последовательному снятию или смягчению ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса.

Срок исполнения поручений - до 28 мая.