Общество

Ученые назвали негативные факторы при заболевании COVID-19

Курение, ожирение и вредные выбросы усиливают выработку фермента ACE2, через который патоген проникает в клетки инфицированного человека. Об этом заявили турецкие ученые, пишет газета «Известия».

По их мнению, при таких факторах вирус получает возможность быстрее размножаться и распространяться в легких и других органах, усугубляя течение болезни и увеличивая вероятность смертельного исхода.

Российские специалисты согласны, что эти факторы негативно влияют на состояние больных, однако, как заметил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов, необходимо дальнейшее изучение того, как они взаимодействуют с коронавирусом и между собой на молекулярном уровне. В целом то, что они могут усугубить ситуацию совместно и по отдельности, не вызывает сомнений у научного сообщества.

Ранее Минздрав сообщал, что курение во время пандемии коронавируса может быть смертельно опасно, а пациенты, которые страдают ожирением, переносят заболевание тяжелее остальных зараженных.