Общество

Названы сроки подачи документов в вузы

Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков 27 мая.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа, пишут «Известия».

«Особенностью этого года будет, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление. Начиная, еще раз повторяюсь, с 20 июня до 17 августа», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее в этот день стало известно, что для подачи документов в вузы онлайн абитуриентам нужно получить сертификат электронной подписи. С его помощью можно отправить пакет документов в любой российский вуз, в том числе в другом регионе. Получить такую подпись можно в одном из аккредитованных Минкомсвязью центров.