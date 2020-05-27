Общество

1,3 тыс. тонн товаров, прошедших контроль Россельхознадзора, ввезли в Псковскую область в выходные через границу с Белоруссией

В минувшие выходные через российско-белорусский участок государственной границы Российской Федерации, расположенный в Псковской области, из Республики Беларусь на территорию страны было ввезено 1,3 тыс. тонн продукции животного и растительного происхождения.

Должностные лица управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный и карантинный фитосанитарный контроль 305 тонн мяса птицы, говядины и готовой мясной продукции, 544 тонн молочной продукции, более 30 тонн рыбы и рыбной продукции, 14 тонн морепродуктов, 48 тонн кормов и кормовых добавок, более 1,2 млн штук пищевого куриного яйца, а также более 180 тонн свежей моркови, 104 тонн огурцов, 4 тонн свеклы, 21 тонны томатов, 41 тонны белокочанной капусты, 0,4 тонн продовольственного картофеля, около 24 тонн рапсового шрота.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, должностными лицами Россельхознадзора не выявлено нарушений при перемещении подконтрольных товаров. После прохождения необходимых процедур продукция направлена в адреса получателей.