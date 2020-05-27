Общество

Изменились сроки подачи сведений о приеме на работу и увольнении - псковский ПФР

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области напоминает работодателям, что в период ограничительных мер, связанных с пандемией, они должны представлять в ПФР данные о приеме и увольнении работников не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа или распоряжения, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном ведомстве.

Временные правила регламентируют порядок взаимодействия органов государственной власти и учреждений с гражданами, обратившимися за содействием в поиске подходящей работы в дистанционной форме в период действия режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению, работодатель представляет в Пенсионный фонд РФ данные о приеме и увольнении работников не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа или распоряжения.

Передача сведений происходит в рамках существующего формата взаимодействия работодателей с территориальными органами Пенсионного фонда.

Изменение сроков подачи сведений о приеме на работу и увольнении вызвано сложившейся эпидемиологической обстановкой и принимаемыми государством мерами по снижению роста безработицы и напряженности на рынке труда. В частности, оперативные сведения работодателей позволят центрам занятости населения быстрее принимать решение о предоставлении пособия по безработице.