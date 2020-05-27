Общество

В Псковской области 126 человек обратились за помощью медиков из-за укуса клещей

126 человек покусали клещи в Псковской области за неделю с 14 по 20 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном Роспотребнадзоре, из них 42 - дети.

Отметим, что всего с начала эпидемического сезона обратилось 767 человек, из них 285 детей, что на 44 % ниже в сравнении со среднемноголетними недельными данными. А по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество обратившихся снизилось на 36,6 %.

В 2020 году против клещевого вирусного энцефалита привито 1410 человек, в т.ч. 51 детей.

Серопрофилактика проведена 3 детям до 17 лет.

Акарицидные обработки проведены на площади 51,1 Га (за неделю 3,59 Га), план 600 га. План по проведению акарицидных обработок выполнен на 8,5 %. На территории лечебно-оздоровительных учреждений акарицидные обработки проведены на площади 4,5 га, план 190 га. План по проведению акарицидных обработок выполнен на 2,37 %.

В Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пункте по адресу: ул.Коммунальная, дом 23, телефон: 8-8112-56-55-63. На остальных территориях Псковской области удаление клещей проводится в поликлиниках по месту жительства.

В городах Псков и Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций. Исследования клещей проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресам: г.Псков, ул.Гоголя, дом 21а; телефон: 8-8112-66-42-80; г.Великие Луки, ул.Тимирязева, дом 9; телефон: 8-811-53-7-70-90. Часы работы лаборатории: ежедневно с 9:00 до 12:00 с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

Живых клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличие сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ, либо его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований.

После удаления клеща необходимо обращаться за медицинской помощью:

- в кабинет инфекционных заболеваний ГБУЗ «Псковский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» по адресу: г.Псков, ул. Кузнецкая 23; телефон регистратуры: 8-8812-20-15-73; режим работы с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:00, выходные дни - суббота, воскресенье.

- в кабинет инфекционных заболеваний ГБУЗ ПО «Псковская межрайонная больница» по адресу: г.Псков, ул.Школьная, дом 24; телефон: 8-911-880-15-51, режим работы с 9:00 до 15:00, выходные дни - суббота, воскресенье.

-в кабинет инфекционных заболеваний ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» городская поликлиника №1 по адресу: г. Великие Луки, ул. Пионерская, д. 10; телефон: +7-811-53-3-82-24, режим работы с 8:00 до 13:00, выходные дни - суббота, воскресенье.