Общество

Председатель обкома профсоюза работников культуры Наталия Родионова поздравила работников библиотек с профессиональным праздником

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников культуры Наталия Родионова поздравила библиотечных работников с профессиональным праздником - с Общероссийским днем библиотек.

«Сегодня в двадцать пятый раз мы отмечаем Общероссийский День библиотек! Самый демократичный праздник в мире, ибо объединяет не только профессионалов-книжников, но и читателей всех возрастов.

Мы все сопричастны к сотворению будущего, ведь книга, соединяя цивилизации и поколения, воплощает знания и достижения, благодаря которым развивается общество.

Далек и сложен путь книги к читателю. Велика при этом роль библиотекаря, профессионального служителя книги. Люди этой профессии обладают особой душевной организацией, беспредельно преданы своему делу.

В динамично развивающемся мире современных технологий книга не теряет значимости, продолжает активно воздействовать на духовный мир человека и нравственное здоровье нации, служить источником знаний. Никакие информационные технологии не заменят книжную культуру, время споров на эту тему прошло. И сегодня профессия библиотекаря остается привлекательной, библиотеки ждут молодых людей, которые, как и их предшественники, понимают: библиотека - это храм, вместилище самого сокровенного и мудрого. И храм должен быть доступен и открыт для каждого.

С праздником, уважаемые хранители книг! Здоровья, хорошего настроения, успехов и творческих удач», - говорится в поздравлении.