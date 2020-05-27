Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

Ведущий, главный редактор радиостанции Максим Костиков, пригласил его на эфир в преддверии очередной сессии Псковской городской Думы, на которой Александр Братчиков отчитается перед депутатами о своей деятельности и деятельности администрации за год.

Сегодня в рамках программы он назовет главные успехи и неудачи прошлого года, выполненные и невыполненные обещания, выскажет мнение по поводу действующих мер поддержки населения в условиях действия ограничений по коронавирусу, озвучит перспективы организации развлечений в местах общего пользования на летний сезон и ответит на широкий спектр вопросов, связанных с жизнедеятельностью Пскова: ремонт дорог и дворовых проездов, качество работы управляющих компаний и подрядчиков, оказывающих услуги городу в рамках муниципальных контрактов.

Вопросы Александру Братчикову можно задать по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.