Общество

Псковская область занимает 49 место среди регионов РФ по количеству публикаций о COVID-19 в соцсетях

Псковская область находится в середине рейтинга регионов РФ по количеству публикаций о коронавирусе в соцсетях, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре политконъюнктуры. За период пандемии коронавируса жители региона сделали в социальных сетях 11556 постов на эту тему.

ЦПК на основе сервиса «Медиалогия» проанализировал данные об активности граждан по теме коронавируса в социальных сетях за последние 10 дней, а также данные «Яндекса» о количестве поисковых запросов. Исследование показало, что россияне теряют интерес к коронавирусу: они все меньше пишут о пандемии в соцсетях и реже ищут информацию о коронавирусе в интернете.

Лидерами по количеству постов о коронавирусе в социальных сетях стали: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край, Ростовская Область, Самарская Область, Челябинская Область, Красноярский Край, Республика Башкортостан.

Аутсайдеры рейтинга - Чукотский и Ненецкий автономные округа (в силу малонаселенности), Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская Автономная область, Республика Адыгея, Республика Алтай.

На основе полученных данных ЦПК делает вывод, что снижение интереса к теме коронавируса - устойчивый тренд, который будет укрепляться по мере постепенного выхода регионов из режима самоизоляции и ослабления карантинных мер. Самая активная соцсеть - ВКонтакте, больше всего негатива - в Facebook. Больше всего сообщений о коронавирусе написано во ВКонтакте, которая лучше всего развита в регионах, однако процент негативных постов значительно выше в Facebook, которая считается наиболее политизированной социальной сетью. Кроме того, специалисты не исключают, что к ситуативным или локальным всплескам интереса к коронавирусу могут привести вторая волна пандемии или ухудшение обстановки в отдельных регионах. Сама тема коронавируса, несмотря на снижение своей популярности, еще долгое время будет оставаться в повестке и периодически оказываться в центре внимания.