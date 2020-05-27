Общество

Создана «горячая линия» по детской летней оздоровительной кампании

Вопросы организации детской летней оздоровительной кампании рассмотрены на совещании под председательством Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. В заседании приняли участие и представители комитета по образованию Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В настоящее время в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в Псковской области ведется подготовка организаций отдыха детей и их оздоровления к оздоровительной кампании.

Предполагаемая дата открытия детских оздоровительных учреждений - июль 2020 года. Однако в связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, возможны и другие сроки начала работы детских лагерей. Рассматривается возможность сокращения продолжительности смен.

Оздоровительная кампания 2020 года пройдет с ограничением по выезду детей в другие регионы и приему детей из других регионов, а также по посещению детских лагерей посторонними лицами.

По интересующим вопросам организации и проведения детской оздоровительной кампании в Псковской области можно обращаться по телефону 8 (8112) 29-99-55, доб. 123 или на адрес электронной почты mv.alganov@edu.pskov.ru.