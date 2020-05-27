Общество

Руководство ИК-3 провело встречи с главами администраций Пустошкинского и Опочецкого районов

В рамках обеспечения трудозанятостью осужденных, руководство исправительного учреждения №3 УФСИН России по Псковской области провели встречи с главами Администраций Пустошкинского и Опочецкого районов.

На повестке дня обсуждалось использование производственных мощностей учреждения при выполнении заказов администрации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

По итогам встречи было принято решение, что при возникновении необходимости оказания услуг по металлообработке, пошиву швейных изделий, распиловке круглого леса, муниципалитеты станут в первоочередном порядке размещать свои заказы в ИК-3 УФСИН России по Псковской области.