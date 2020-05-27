Общество

20 псковичей участвуют в конкурсе «Я - гражданин России!»

С 25 мая по 14 июня включительно жители Северо-Запада России могут стать народными экспертами окружного конкурса сочинений «Я - гражданин России!», приняв участие в онлайн голосовании на сайте оператора проекта - стратегического партнерства «Северо-Запад».

Честь Псковской области защищают 20 номинантов, чьи работы были отобраны по итогам областного этапа и направлены для размещения на сайте Стратегического партнерства и проверку окружной комиссии. Межрегиональный конкурс сочинений «Я - гражданин России!» проходит на территории Северо-Запада России уже четвертый раз. Инициатива его проведения была выдвинута регионами в 2017 году и получила активную поддержку аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и комитета по образованию Санкт-Петербурга, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В марте этого года школьники и студенты средних профессиональных образовательных заведений изложили свой взгляд на гражданственность и патриотизм в конкурсных работах. Сначала сочинения проверяли педагоги на уровне школ и СПО, затем экспертные комиссии муниципального и регионального уровней. В итоге из более чем 200 000 работ на завершающий этап конкурса и суд окружной комиссии из 11 регионов Северо-Западного федерального округа поступило 211 сочинений. Все они размещены в открытом доступе и ждут профессиональной оценки.

Напомним, что участие в творческом состязании принимают учащиеся 7-8 классов, 9-10 классов, 11 классов и студенты городских колледжей и техникумов.

«Проект стал значимым общественным явлением межрегионального масштаба, в рамках которого не только взрослые делятся своими знаниями и опытом с детьми, но и дети – со взрослыми. Важно, что механизм отбора сочинений на окружной этап абсолютно прозрачен, нет сомнений в объективности критериев и итоговых оценках экспертов, – прокомментировал помощник полномочного представителя президента РФ в СЗФО Евгений Карпичев. Он отметил, что конкурс сочинений «Я – гражданин России!» демонстрирует высокий профессионализм школьных учителей и педагогов среднего профессионального образования, вовлеченность семьи в формирование гражданского самосознания детей, а также привлекает пристальное внимание региональных властей».

«В этом году проведение конкурса было осложнено рядом ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой. Но даже в этой ситуации на выходе мы получили уникальные в своем роде работы, в которых подрастающее поколение с удивительной искренностью рассуждает на тему, что значит быть гражданином России? Фактически это масштабное и полновесное исследование гражданского самосознания и социальной активности юных граждан. По традиции, генеральным партнером Конкурса стала компания «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт». Мы считаем, что это хороший пример сотрудничества общества, государства и бизнеса в вопросах воспитания идеалов патриотизма у молодого поколения граждан нашей страны», – поделился помощник полпреда Евгений Карпичев.

По правилам онлайн-голосования, один интернет-пользователь сможет проголосовать за понравившееся сочинение в каждой возрастной категории только один раз. На знакомство с работами отведен 21 день. Ровно столько времени потребуется и на экспертную оценку работ, выставленных на сайте стратегического партнерства. Окружная комиссия выявит победителей в каждом из 11 регионов-участников по четырем возрастным категориям. Наряду с ними лауреатами Конкурса будут признаны авторы еще трех сочинений, которые наберут наибольшее количество голосов в ходе открытого интернет-голосования.

Проголосовать за одного из участников можно по ссылке.