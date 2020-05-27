Общество

Все псковские волонтеры сдали тест на коронавирус

Все волонтеры, работающие в Псковской области, сдали тест на коронавирус. Результаты отрицательные, сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) руководитель регионального исполкома ОНФ в Псковской области, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

В условиях угрозы коронавируса в регионе задействовано более 300 добровольцев. Виктор Остренко отметил, что у волонтеров большое количество контактов, в том числе они посещают места массового скопления людей: аптеки, магазины и так далее. «У этого вида деятельности достаточно большие риски, конечно, не такие, как у врачей, находящихся в эпицентре, но мы должны быть уверены в безопасности с точки зрения контактов», - сказал он.

Также руководитель регионального исполкома ОНФ подчеркнул, что волонтеры обеспечены средствами индивидуальной зашиты и соблюдают все установленные санитарно-эпидемиологические меры. «Каждый раз им измеряют температуру, ведется журнал, все меры предосторожности соблюдаются», - заверил он.