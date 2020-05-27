Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
герои псковской железной дороги
ипотека госпрограмма 2020
Нескучная самоизоляция
Резиновые сапоги: за и против
Дом, где хочется остаться
Рейтингомер: о логике и справедливости
Гонки по вертикали
рывок нацпроекта «культура»
Зрелище для плебеев
Недооцененный город
О коронавирусе и дистанционном мучении
Пушкинский фестиваль онлайн
Найти и обезвредить
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 27.05.2020 11:433 Михаил Ведерников обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь Псковской области с медицинскими кадрами и оборудованием 27.05.2020 13:511 Псковские росгвардейцы присоединились к всероссийской акции «Спасибо, доктор» 27.05.2020 13:512 Игорь Максимов возглавил Псковские теплосети в должности и. о. директора 27.05.2020 13:413 Опасные деревья в Пскове будут спилены в ближайшие два года 27.05.2020 13:340 Александр Братчиков назвал главные успехи и неудачи 2019 года 27.05.2020 13:342 Видео поиска пропавшей Вари Поповой с параплана
 
 
 
Самое популярное 24.05.2020 22:3934 Губернатор Псковской области: Придется полностью закрывать парки и общественные пространства 25.05.2020 16:201 У нас взорвались телефоны: «Лиза Алерт» о поисках маленькой псковички 26.05.2020 13:409 Наталия Соколова о пропаже трехлетней девочки: От такой ситуации никто не застрахован 24.05.2020 09:155 В районе садового товарищества Кебь пропал трехлетний ребенок 26.05.2020 08:325 Число заразившихся COVID-19 в Псковской области выросло до 627 человек
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Заместитель главы Псковского района Вера Алексеева покинула занимаемую должность

27.05.2020 12:48|ПсковКомментариев: 1

Заместитель главы Псковского района Вера Алексеева покинула занимаемую должность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате администрации Псковского района. Как стало известно, Вера Алексеева перешла на работу в региональную администрацию - в комитет по культуре.

С 25 мая она занимает должность заместителя председателя комитета Жанны Малышевой.

Как сообщалось, Вера Алексеева стала заместителем главы администрации Псковского района по социальным вопросам в марте 2020 года. До этого она работала директором МБУ «Псковский районный центр культуры»

Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы изменения в закон, дающие возможность голосовать на выборах дистанционно?
В опросе приняло участие 605 человек
27.05.2020, 14:500 Пластиковые отходы горят на складе в Пскове 27.05.2020, 14:303 Возбуждено уголовное дело по признакам убийства девочки в Псковском районе 27.05.2020, 14:240 Александр Братчиков о своем участии в выборах мэра: Нельзя делить шкуру неубитого медведя 27.05.2020, 14:210 Мертвецки пьяный водитель попал в ДТП в гдовской деревне Ветвеник
27.05.2020, 14:130 Летом Псков начнет отыгрывать контракты на работы по БКАД, запланированные на 2021 год 27.05.2020, 13:580 Доступ к электронному голосованию россиянам планируют обеспечить к концу года 27.05.2020, 13:511 Псковские росгвардейцы присоединились к всероссийской акции «Спасибо, доктор» 27.05.2020, 13:512 Игорь Максимов возглавил Псковские теплосети в должности и. о. директора
27.05.2020, 13:450 Михаил Ведерников - предпринимателям: Именно ваша работа является основой экономики страны 27.05.2020, 13:413 Опасные деревья в Пскове будут спилены в ближайшие два года 27.05.2020, 13:390 Владимир Жириновский: Дистанционное образование поможет тысячам людей 27.05.2020, 13:380 Псковская область получила 250 млн рублей на докапитализацию фондов поддержки МСП
27.05.2020, 13:340 Александр Братчиков назвал главные успехи и неудачи 2019 года 27.05.2020, 13:342 Видео поиска пропавшей Вари Поповой с параплана 27.05.2020, 13:290 С 15 июня в Псковской области могут открыться гостиницы и отели 27.05.2020, 13:190 Виктор Остренко: В теме голосования по поправкам в Конституцию РФ все развивается логично
27.05.2020, 13:180 Руководство ИК-3 провело встречи с главами администраций Пустошкинского и Опочецкого районов 27.05.2020, 13:090 Псковичам - о Пскове: участники Александро-Невских бесед поделились впечатлениями от встреч и онлайн-лекций 27.05.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым 27.05.2020, 12:580 Более 1300 заявок выполнили псковские волонтеры в условиях коронавируса
27.05.2020, 12:550 Библиотека разработала программу по организации летнего досуга для детей Псковской области 27.05.2020, 12:481 Заместитель главы Псковского района Вера Алексеева покинула занимаемую должность 27.05.2020, 12:420 Практику учащихся опочецкого колледжа просят перенести на осень из-за затратности 27.05.2020, 12:400 20 псковичей участвуют в конкурсе «Я - гражданин России!»
27.05.2020, 12:310 Все псковские волонтеры сдали тест на коронавирус 27.05.2020, 12:310 Пскович украл присадку для двигателя в магазине на Рижском проспекте 27.05.2020, 12:220 Посылку с ценными камнями получил Изборский музей. ФОТО 27.05.2020, 12:140 Изменились сроки подачи сведений о приеме на работу и увольнении - псковский ПФР
27.05.2020, 12:131 Волышово требует первостепенного внимания властей, считает Наталья Тихомирова 27.05.2020, 12:000 Более миллиона рублей заплатила псковичка за дистанционное «лечение» супруга 27.05.2020, 11:591 Пскович о поисках пропавшей трехлетней девочки: На дачах народу как на Дне города 27.05.2020, 11:572 ФНПР утвердила одну кандидатуру на пост председателя Псковоблсовпрофа
27.05.2020, 11:564 Тишина должна быть в комитете 27.05.2020, 11:433 Михаил Ведерников обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь Псковской области с медицинскими кадрами и оборудованием 27.05.2020, 11:370 Назначен и. о. председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия  27.05.2020, 11:320 Пенсионерку в красном платке и кроссовках продолжают искать в Кунье
27.05.2020, 11:300 1,3 тыс. тонн товаров, прошедших контроль Россельхознадзора, ввезли в Псковскую область в выходные через границу с Белоруссией 27.05.2020, 11:290 Создана «горячая линия» по детской летней оздоровительной кампании 27.05.2020, 11:260 «Пиковая дама» - спектакль-хоррор из Новокузнецка покажут сегодня на Пушкинском фестивале 27.05.2020, 11:260 Псковская область занимает 49 место среди регионов РФ по количеству публикаций о COVID-19 в соцсетях
27.05.2020, 11:060 «Дом Советов» с Александром Братчиковым: Главные успехи и неудачи года 27.05.2020, 10:530 Председатель обкома профсоюза работников культуры Наталия Родионова поздравила работников библиотек с профессиональным праздником 27.05.2020, 10:520 В Псковской области 126 человек обратились за помощью медиков из-за укуса клещей 27.05.2020, 10:460 ГИБДД Пскова просит спланировать заранее поездки в связи с перекрытием улицы Индустриальной и Советского моста
27.05.2020, 10:421 Общественное наблюдение на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ станет темой круглого стола 29 мая 27.05.2020, 10:400 Руководитель регионального исполкома ОНФ Виктор Остренко станет гостем программы «Гайд-парк» 27.05.2020, 10:230 Названы сроки подачи документов в вузы 27.05.2020, 10:200 В региональном МЧС назвали причину пожара в здании на площади Ленина в Пскове
27.05.2020, 10:090 В псковской деревне Селихново злоумышленники подожгли дом 27.05.2020, 10:038 43 новых случая коронавируса выявлено в Псковской области за минувшие сутки 27.05.2020, 10:000 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Отдание Пасхи. Божественная литургия пасхальным чином 27.05.2020, 09:520 Хит сезона: бани под ключ от 149000 рублей предлагает псковичам «Ангарский дом»
27.05.2020, 09:430 Уголовное дело завели на директора дновского учреждения за присвоение денег 27.05.2020, 09:402 Более 1 миллиона избирателей примут участие в предварительном голосовании «Единой России» 27.05.2020, 09:400 Пытавшегося перевезти гашиш иностранца будут судить в Псковской области 27.05.2020, 09:270 Для поступления в вуз понадобится электронная подпись
27.05.2020, 09:160 Нетрезвый водитель наехал на опору ЛЭП в Опочке. ФОТО 27.05.2020, 09:030 Полиция разыскивает очевидцев наезда на пешехода в деревне Погорелка на трассе Р-23 27.05.2020, 08:530 Знаменитым выпускникам Псковской Губернской гимназии посвятят онлайн-встречу «Вечеров на Печерском подворье» 27.05.2020, 08:465 Уволенный глава Чувашии подал в суд на Путина
27.05.2020, 08:309 Путин бросил ручку на стол во время совещания 27.05.2020, 08:220 С начала года в Псковской области уже произошло 13 ДТП с участием велосипедистов 27.05.2020, 08:061 Минтруд готов поддержать введение страхования россиян от безработицы 27.05.2020, 07:520 Ученые назвали негативные факторы при заболевании COVID-19
27.05.2020, 07:370 Росстат и Минздрав внесут предложения по синхронизации данных о смертности 27.05.2020, 07:240 В Совфеде предложили доплачивать бизнесу за наём новых сотрудников 27.05.2020, 07:1213 Волонтеры, лодки и записи видеокамер требуются для поиска пропавшей в Псковском районе девочки 27.05.2020, 07:001 Псковская область вошла в топ-35 по спросу на летний отдых в санаториях
27.05.2020, 00:214 Наталья Тихомирова покидает пост руководителя областного комитета по охране объектов культурного наследия 26.05.2020, 23:570 Профсоюзный гамбит 26.05.2020, 23:010 Региональный Росреестр участвует в мероприятиях по профилактике пожаров 26.05.2020, 22:440 Очевидцы опубликовали видео с пожара на площади Ленина в Пскове
26.05.2020, 22:420 Врач рассказал о вреде антибактериального мыла 26.05.2020, 22:110 Фотофакт: В Острове проводят ямочный ремонт на улице 1-го Мая 26.05.2020, 21:492 Российский блогер купил продукты по чеку 2007 года и удивился росту инфляции 26.05.2020, 21:290 Пожар произошел на площади Ленина в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.