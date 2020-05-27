Общество

Заместитель главы Псковского района Вера Алексеева покинула занимаемую должность

Заместитель главы Псковского района Вера Алексеева покинула занимаемую должность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате администрации Псковского района. Как стало известно, Вера Алексеева перешла на работу в региональную администрацию - в комитет по культуре.

С 25 мая она занимает должность заместителя председателя комитета Жанны Малышевой.

Как сообщалось, Вера Алексеева стала заместителем главы администрации Псковского района по социальным вопросам в марте 2020 года. До этого она работала директором МБУ «Псковский районный центр культуры»