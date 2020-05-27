Общество

Более 1300 заявок выполнили псковские волонтеры в условиях коронавируса

В период пандемии коронавируса волонтеры реализовали в Псковской области более 1300 заявок. Со временем их становится меньше, поскольку ограничительные меры снимаются, сказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) руководитель регионального исполкома ОНФ в Псковской области, вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко.

Желающих пополнить ряды добровольцев, по его словам, достаточно. Это и молодые люди, энергичные и стремящиеся себя проявить в волонтерском движении. Работают и люди постарше, имеющие свой транспорт, в том числе респектабельные автомобили. Они помогают оперативно перемещаться волонтерам, доставляют продукты и лекарства.

«Самое главное, чтобы волонтер не подводил, соблюдал все правила и вовремя оказывал помощь», - отметил Виктор Остренко.

Он поблагодарил всех участников волонтерского движения и предпринимателей, оказывающих необходимую помощь.