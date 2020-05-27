Общество

Виктор Остренко: В теме голосования по поправкам в Конституцию РФ все развивается логично

В теме голосования по поправкам в Конституцию РФ все развивается логично, заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) руководитель регионального исполкома ОНФ в Псковской области, вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко.

Он пояснил, что люди, принимающие решение о назначении даты общероссийского голосования, в первую очередь, исходят из повестки сегодняшнего дня. «Невозможно принять решение, которое удовлетворяло бы все интересы. Государственное управление заставляет принимать те меры, которые будут иметь наибольший эффект для людей, находящихся в зоне риска. Принимаются решения, прежде всего, исходя из безопасности людей, и это правильно», - прокомментировал Виктор Остренко.

В этом плане на уровне региона внимают установкам из федерального центра, где обладают комплексом информации по истории с коронавирусом.

«Все предложенные поправки имеют основания», - также отметил он. Каждый, по его словам, находит для себя ту поправку, которая ему ближе, к каким-то люди могут быть равнодушны, потому что они их напрямую не касаются.