Общество

Александр Братчиков назвал главные успехи и неудачи 2019 года

Главные успехи и неудачи 2019 года назвал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава администрации города Александр Братчиков.

Так, в числе позитивных результатов он назвал проведение Международных Ганзейских дней и Дни города, которые собрали небывалое число гостей и горожан, строительство двух детсадов, которые позволили разгрузить очередь дошкольников в дошкольные учреждения, и реконструкцию улицы Юбилейной. «Никто особо не заметил, что мы сделали эту улицу. Эта работа прошла незаметно и неплохо», - отметил гость студии.

В числе неудач года он перечислил нарушение сроков реконструкции стадиона «Машиностроитель», хоть это и не «косяк» властей города, а также нарушение сроков реконструкции ряда улиц - Яна Фабрициуса, Инженерной - Индустриальной.