Общество

Опасные деревья в Пскове будут спилены в ближайшие два года

Деревья, представляющие угрозу для жизни и здоровья, будут спилены в Пскове за 1-2 года. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава администрации города Александр Братчиков.

«У нас выделены средства на разработку дендропроекта - какие деревья должны быть обследованы, какие старые, какие больные, какие нужно сносить, а какие постричь. После утверждения дендропроекта мы сможем спокойно планировать в бюджете средства, необходимые на новые посадки и спил опасных деревьев», - пояснил гость студии.

«Мы обязательно это сделаем, и в ближайший год-два деревья, которые представляют угрозу, будут спилены», - заключил Александр Братчиков.