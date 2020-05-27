Общество

Псковские росгвардейцы присоединились к всероссийской акции «Спасибо, доктор»

Личный состав управления Росгвардии по Псковской области присоединился к всероссийской акции «Спасибо, доктор».

Росгвардейцы поддержали медицинских работников, которые работают в непростых условиях эпидемии коронавируса, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В рамках всероссийского флешмоба сотрудники и военнослужащие территориальных органов и воинских частей Росгвардии, а также члены их семей провели специальную «фотосессию» и передали слова благодарности врачам за их труд.

Все работы участников акции размещаются в социальных сетях с общим хештегом #СпасибоДоктор.