Общество

Благоустройство сквера Энтузиастов в Пскове будет полностью завершено до середины ноября

Работы по благоустройству сквера Энтузиастов в Пскове будут полностью завершены до середины ноября. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава администрации города Александр Братчиков, отвечая на вопрос радиослушателя.

«В прошлом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» в сквере сделали освещение. Подготовлен конкурс на сумму более 30 млн рублей на завершение работ в парке по той же программе. Думаю, контракт будет заключен до 20 июня, и до 15 ноября сквер должен быть полностью завершен со всеми дорожками и малыми архитектурными формами», - отметил гость студии.

К этому же сроку, по его словам, должна быть запроектирована подсветка памятника пограничникам.