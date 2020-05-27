Общество

В Псковской области проконтролирован вывоз более 10 тысяч тонн кормов, отправленных за рубеж

В минувшие выходные должностными лицами Управления Россельхознадзора на российско-латвийском участке государственной границы РФ, в МАПП «Бурачки» и в железнодорожном пункте пропуска «Посинь», расположенных в Себежском районе Псковской области, проведен ветеринарный контроль 216 партий кормов растительного происхождения, а также кормов для кошек и собак, экспортируемых из Российской Федерации.

Общий вес подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции составил 14,5 тыс. тонн, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Продукция следовала из Российской Федерации в Латвию и Республику Молдова.

Все экспортируемые партии продукции сопровождались ветеринарными сертификатами, подтверждающими выполнение ветеринарно-санитарных требований страны-импортера.