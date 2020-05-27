Общество

Земельный массив для предоставления участков многодетным семьям сформирован в Борисовичах

Меры по сокращению очереди многодетных семей, имеющих право на получение земельного участка, обсудили сегодня, 27 мая, депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по труду и социальной политике в ходе рассмотрения изменений в закон «О предоставлении гражданам, имеющими трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории Псковской области». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента законопроекты с одинаковым названием, но разным содержанием внесли в региональный парламент губернатор и Псковская городская Дума.

Инициативу, подготовленную исполнительной властью, представила и.о. председателя областного комитета по управлению государственным имуществом Наталья Серебренникова. По ее словам, в очереди на получение земли стоят 4420 многодетных семей, 1749 из которых проживают в Пскове.

«Мы предлагаем предоставить многодетным семьям право выбора земельного участка на территории любого района на территории области, за исключением Пскова, Псковского района, Великих Лук и Великолукского района – землю в этих муниципальных образованиях смогут получить только проживающие здесь не менее года многодетные семьи, причем жители Пскова и Великих Лук вправе выбрать участок как в городе, так и на районных землях», - сказала специалист.

Руководитель профильного органа исполнительной власти сообщила парламентариям, что в деревне Борисовичи Псковского района уже сформирован земельный массив, где предусмотрено 711 участков для многодетных семей.

«В случае принятия закона мы внесем их в перечень земельных участков для предоставления проживающим в Пскове гражданам, подготовим необходимые нормативные акты и, думаю, где-то к середине лета сможем начать предоставлять эти участки многодетным семьям. Мы надеемся, что очередь в Пскове сократиться вполовину», - отметила Наталья Серебренникова.

И.о. председателя областного комитета по управлению государственным имуществом рассказала еще об одном нововведении – земельные участки предлагается предоставлять строго в порядке очередности исходя из времени постановки их на учет в соответствующий реестр.

«Согласно действующей редакции закона многодетная семья, которая стоит в очереди, например, под номером 3000 может самопоиском найти себе подходящий земельный участок, оплатить кадастровые расходы и получить его раньше тех, кто стоит в очереди выше», - пояснила Наталья Серебренникова.

Члены комитета единогласно поддержали обсуждаемый законопроект, и перешли к рассмотрению инициативы Псковской городской Думы.

Муниципальные депутаты предложили установить возможность получения многодетными семьями единовременной денежной выплаты в размере 300 тысяч рублей взамен земельного участка.

Администрация области направила в Собрание отрицательное заключение на проект закона, аргументировав свое решение непомерным для региона объемом бюджетных обязательств, которые возникнут при принятии такой нормы - в случае обращения очередников за денежной компенсацией области придется выплатить более миллиарда рублей.

Председатель комитета Виктор Антонов также усомнился в правильности предложенной концепции - по его мнению, замена бесплатного предоставления государством земли для многодетных семей денежной выплатой противоречит первоначальной сути этой нормы.

«Предоставление земельных участков многодетным семьям для чего задумывалось? Прежде всего, чтобы дать возможность работать на этом участке, приучать детей к труду. Но, а если многодетная семья, все-таки захочет продать землю, то никто ее этого права не лишает», - сказал парламентарий и напомнил, какие «живые» деньги получают сегодня семьи с детьми.

«Федеральный материнский капитал - 616 тысяч рублей, погашения обязательств по ипотечным жилищным займам – до 450 тысяч рублей, единовременное пособие при рождение ребёнка – 18 тысяч рублей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет – 6751 рубль, ежемесячная денежная выплата нуждающимся семьям на детей в возрасте до 3 лет - 11 тысяч рублей, 100 тысяч – региональный материнский капитал, и это ещё не все выплаты, которые получают нуждающиеся многодетные семьи», - перечислил Виктор Антонов действующие меры финансовой поддержки.

По результатам голосования законопроект комитетом не поддержан.