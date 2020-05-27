Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом, где хочется остаться
герои псковской железной дороги
ипотека госпрограмма 2020
Резиновые сапоги: за и против
Нескучная самоизоляция
Пушкинский фестиваль онлайн
Найти и обезвредить
Гонки по вертикали
Недооцененный город
рывок нацпроекта «культура»
О коронавирусе и дистанционном мучении
Рейтингомер: о логике и справедливости
Зрелище для плебеев
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 27.05.2020 11:4310 Михаил Ведерников обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь Псковской области с медицинскими кадрами и оборудованием 27.05.2020 17:000 Горячую линию по профилактике коррупционных правонарушений проведет псковский Росреестр 27.05.2020 16:440 Директор дновского предприятия погасил задолженность в 15 млн рублей после возбуждения уголовного дела 27.05.2020 16:361 Путин поручил в ближайшие дни направить медицинские бригады из Москвы в Псковскую область 27.05.2020 16:300 Пострадавшие на производстве жители Псковской области получили новые автомобили 27.05.2020 16:210 Жители региона могут поддержать работу юной псковички во Всероссийском конкурсе «Полицейский Дядя Степа-2020»
 
 
 
Самое популярное 24.05.2020 22:3934 Губернатор Псковской области: Придется полностью закрывать парки и общественные пространства 26.05.2020 13:409 Наталия Соколова о пропаже трехлетней девочки: От такой ситуации никто не застрахован 25.05.2020 16:201 У нас взорвались телефоны: «Лиза Алерт» о поисках маленькой псковички 24.05.2020 09:155 В районе садового товарищества Кебь пропал трехлетний ребенок 26.05.2020 08:325 Число заразившихся COVID-19 в Псковской области выросло до 627 человек
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Земельный массив для предоставления участков многодетным семьям сформирован в Борисовичах

27.05.2020 15:22|ПсковКомментариев: 0

Меры по сокращению очереди многодетных семей, имеющих право на получение земельного участка, обсудили сегодня, 27 мая, депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по труду и социальной политике в ходе рассмотрения изменений в закон «О предоставлении гражданам, имеющими трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории Псковской области». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента законопроекты с одинаковым названием, но разным содержанием внесли в региональный парламент губернатор и Псковская городская Дума.

Инициативу, подготовленную исполнительной властью, представила и.о. председателя областного комитета по управлению государственным имуществом Наталья Серебренникова. По ее словам, в очереди на получение земли стоят 4420 многодетных семей, 1749 из которых проживают в Пскове.

«Мы предлагаем предоставить многодетным семьям право выбора земельного участка на территории любого района на территории области, за исключением Пскова, Псковского района, Великих Лук и Великолукского района – землю в этих муниципальных образованиях смогут получить только проживающие здесь не менее года многодетные семьи, причем жители Пскова и Великих Лук вправе выбрать участок как в городе, так и на районных землях», - сказала специалист.

Руководитель профильного органа исполнительной власти сообщила парламентариям, что в деревне Борисовичи Псковского района уже сформирован земельный массив, где предусмотрено 711 участков для многодетных семей.

«В случае принятия закона мы внесем их в перечень земельных участков для предоставления проживающим в Пскове гражданам, подготовим необходимые нормативные акты и, думаю, где-то к середине лета сможем начать предоставлять эти участки многодетным семьям. Мы надеемся, что очередь в Пскове сократиться вполовину», - отметила Наталья Серебренникова.

И.о. председателя областного комитета по управлению государственным имуществом рассказала еще об одном нововведении – земельные участки предлагается предоставлять строго в порядке очередности исходя из времени постановки их на учет в соответствующий реестр.

«Согласно действующей редакции закона многодетная семья, которая стоит в очереди, например, под номером 3000 может самопоиском найти себе подходящий земельный участок, оплатить кадастровые расходы и получить его раньше тех, кто стоит в очереди выше», - пояснила Наталья Серебренникова.

Члены комитета единогласно поддержали обсуждаемый законопроект, и перешли к рассмотрению инициативы Псковской городской Думы.

Муниципальные депутаты предложили установить возможность получения многодетными семьями единовременной денежной выплаты в размере 300 тысяч рублей взамен земельного участка.

Администрация области направила в Собрание отрицательное заключение на проект закона, аргументировав свое решение непомерным для региона объемом бюджетных обязательств, которые возникнут при принятии такой нормы - в случае обращения очередников за денежной компенсацией области придется выплатить более миллиарда рублей.

Председатель комитета Виктор Антонов также усомнился в правильности предложенной концепции - по его мнению, замена бесплатного предоставления государством земли для многодетных семей денежной выплатой противоречит первоначальной сути этой нормы. 

«Предоставление земельных участков многодетным семьям для чего задумывалось? Прежде всего, чтобы дать возможность работать на этом участке, приучать детей к труду. Но, а если многодетная семья, все-таки захочет продать землю, то никто ее этого права не лишает», - сказал парламентарий и напомнил, какие «живые» деньги получают сегодня семьи с детьми.

«Федеральный материнский капитал - 616 тысяч рублей, погашения обязательств по ипотечным жилищным займам – до 450 тысяч рублей, единовременное пособие при рождение ребёнка – 18 тысяч рублей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет – 6751 рубль, ежемесячная денежная выплата нуждающимся семьям на детей в возрасте до 3 лет  - 11 тысяч рублей, 100 тысяч – региональный материнский капитал, и это ещё не все выплаты, которые получают нуждающиеся многодетные семьи», - перечислил Виктор Антонов действующие меры финансовой поддержки.

По результатам голосования законопроект комитетом не поддержан.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы изменения в закон, дающие возможность голосовать на выборах дистанционно?
В опросе приняло участие 653 человека
27.05.2020, 17:000 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Вознесение Господне. Всенощное бдение 27.05.2020, 17:000 Горячую линию по профилактике коррупционных правонарушений проведет псковский Росреестр 27.05.2020, 16:440 Директор дновского предприятия погасил задолженность в 15 млн рублей после возбуждения уголовного дела 27.05.2020, 16:361 Путин поручил в ближайшие дни направить медицинские бригады из Москвы в Псковскую область
27.05.2020, 16:300 Пострадавшие на производстве жители Псковской области получили новые автомобили 27.05.2020, 16:210 Жители региона могут поддержать работу юной псковички во Всероссийском конкурсе «Полицейский Дядя Степа-2020» 27.05.2020, 16:140 Сергей Собянин: Псковской области будет оказана комплексная поддержка в борьбе с COVID-19 27.05.2020, 16:100 «Единая Россия» подготовила поправки в Трудовой кодекс - они защитят права работника «на удаленке»
27.05.2020, 16:050 Промышленную продукцию для сейсмостойких зданий будут производить в ОЭЗ «Моглино» 27.05.2020, 16:040 Псковичка поделилась историей о последствиях заражения своей семьи COVID-19 27.05.2020, 15:420 В Псковской области проконтролирован вывоз более 10 тысяч тонн кормов, отправленных за рубеж 27.05.2020, 15:410 Вопросы организации голосования по поправкам в Конституцию обсудят на заседании псковского избиркома 28 мая
27.05.2020, 15:300 В Себежском районе установили мемориальные знаки на местах пограничных застав 27.05.2020, 15:260 Псковские депутаты предложили присвоить главврачу областной больницы звание Заслуженного работника здравоохранения 27.05.2020, 15:220 Земельный массив для предоставления участков многодетным семьям сформирован в Борисовичах 27.05.2020, 15:160 «Дом Советов» с Александром Братчиковым. ВИДЕО
27.05.2020, 15:090 Домашнего черного аиста разыскивает жительница Острова 27.05.2020, 15:040 Благоустройство сквера Энтузиастов в Пскове будет полностью завершено до середины ноября 27.05.2020, 15:010 Пскович похитил мотор и сумку из припаркованного на Ленинградском шоссе «Фольксвагена» 27.05.2020, 14:500 Пластиковые отходы горят на складе в Пскове
27.05.2020, 14:306 Возбуждено уголовное дело по признакам убийства девочки в Псковском районе 27.05.2020, 14:240 Александр Братчиков о своем участии в выборах мэра: Нельзя делить шкуру неубитого медведя 27.05.2020, 14:210 Мертвецки пьяный водитель попал в ДТП в гдовской деревне Ветвеник 27.05.2020, 14:130 Летом Псков начнет отыгрывать контракты на работы по БКАД, запланированные на 2021 год
27.05.2020, 13:580 Доступ к электронному голосованию россиянам планируют обеспечить к концу года 27.05.2020, 13:511 Псковские росгвардейцы присоединились к всероссийской акции «Спасибо, доктор» 27.05.2020, 13:513 Игорь Максимов возглавил Псковские теплосети в должности и. о. директора 27.05.2020, 13:450 Михаил Ведерников - предпринимателям: Именно ваша работа является основой экономики страны
27.05.2020, 13:413 Опасные деревья в Пскове будут спилены в ближайшие два года 27.05.2020, 13:390 Владимир Жириновский: Дистанционное образование поможет тысячам людей 27.05.2020, 13:380 Псковская область получила 250 млн рублей на докапитализацию фондов поддержки МСП 27.05.2020, 13:340 Александр Братчиков назвал главные успехи и неудачи 2019 года
27.05.2020, 13:342 Видео поиска пропавшей Вари Поповой с параплана 27.05.2020, 13:290 С 15 июня в Псковской области могут открыться гостиницы и отели 27.05.2020, 13:190 Виктор Остренко: В теме голосования по поправкам в Конституцию РФ все развивается логично 27.05.2020, 13:180 Руководство ИК-3 провело встречи с главами администраций Пустошкинского и Опочецкого районов
27.05.2020, 13:090 Псковичам - о Пскове: участники Александро-Невских бесед поделились впечатлениями от встреч и онлайн-лекций 27.05.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым 27.05.2020, 12:580 Более 1300 заявок выполнили псковские волонтеры в условиях коронавируса 27.05.2020, 12:550 Библиотека разработала программу по организации летнего досуга для детей Псковской области
27.05.2020, 12:481 Заместитель главы Псковского района Вера Алексеева покинула занимаемую должность 27.05.2020, 12:420 Практику учащихся опочецкого колледжа просят перенести на осень из-за затратности 27.05.2020, 12:400 20 псковичей участвуют в конкурсе «Я - гражданин России!» 27.05.2020, 12:310 Все псковские волонтеры сдали тест на коронавирус
27.05.2020, 12:310 Пскович украл присадку для двигателя в магазине на Рижском проспекте 27.05.2020, 12:221 Посылку с ценными камнями получил Изборский музей. ФОТО 27.05.2020, 12:140 Изменились сроки подачи сведений о приеме на работу и увольнении - псковский ПФР 27.05.2020, 12:133 Волышово требует первостепенного внимания властей, считает Наталья Тихомирова
27.05.2020, 12:000 Более миллиона рублей заплатила псковичка за дистанционное «лечение» супруга 27.05.2020, 11:591 Пскович о поисках пропавшей трехлетней девочки: На дачах народу как на Дне города 27.05.2020, 11:575 ФНПР утвердила одну кандидатуру на пост председателя Псковоблсовпрофа 27.05.2020, 11:566 Тишина должна быть в комитете
27.05.2020, 11:4310 Михаил Ведерников обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь Псковской области с медицинскими кадрами и оборудованием 27.05.2020, 11:372 Назначен и. о. председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия  27.05.2020, 11:320 Пенсионерку в красном платке и кроссовках продолжают искать в Кунье 27.05.2020, 11:300 1,3 тыс. тонн товаров, прошедших контроль Россельхознадзора, ввезли в Псковскую область в выходные через границу с Белоруссией
27.05.2020, 11:290 Создана «горячая линия» по детской летней оздоровительной кампании 27.05.2020, 11:260 «Пиковая дама» - спектакль-хоррор из Новокузнецка покажут сегодня на Пушкинском фестивале 27.05.2020, 11:260 Псковская область занимает 49 место среди регионов РФ по количеству публикаций о COVID-19 в соцсетях 27.05.2020, 11:060 «Дом Советов» с Александром Братчиковым: Главные успехи и неудачи года
27.05.2020, 10:530 Председатель обкома профсоюза работников культуры Наталия Родионова поздравила работников библиотек с профессиональным праздником 27.05.2020, 10:520 В Псковской области 126 человек обратились за помощью медиков из-за укуса клещей 27.05.2020, 10:460 ГИБДД Пскова просит спланировать заранее поездки в связи с перекрытием улицы Индустриальной и Советского моста 27.05.2020, 10:421 Общественное наблюдение на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ станет темой круглого стола 29 мая
27.05.2020, 10:400 Руководитель регионального исполкома ОНФ Виктор Остренко станет гостем программы «Гайд-парк» 27.05.2020, 10:230 Названы сроки подачи документов в вузы 27.05.2020, 10:200 В региональном МЧС назвали причину пожара в здании на площади Ленина в Пскове 27.05.2020, 10:090 В псковской деревне Селихново злоумышленники подожгли дом
27.05.2020, 10:038 43 новых случая коронавируса выявлено в Псковской области за минувшие сутки 27.05.2020, 10:000 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Отдание Пасхи. Божественная литургия пасхальным чином 27.05.2020, 09:520 Хит сезона: бани под ключ от 149000 рублей предлагает псковичам «Ангарский дом» 27.05.2020, 09:430 Уголовное дело завели на директора дновского учреждения за присвоение денег
27.05.2020, 09:402 Более 1 миллиона избирателей примут участие в предварительном голосовании «Единой России» 27.05.2020, 09:400 Пытавшегося перевезти гашиш иностранца будут судить в Псковской области 27.05.2020, 09:270 Для поступления в вуз понадобится электронная подпись 27.05.2020, 09:160 Нетрезвый водитель наехал на опору ЛЭП в Опочке. ФОТО
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.