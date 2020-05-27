Общество

Жители региона могут поддержать работу юной псковички во Всероссийском конкурсе «Полицейский Дядя Степа-2020»

Жители региона могут поддержать работу юной псковички во Всероссийском конкурсе «Полицейский Дядя Степа-2020».

Ежегодный Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа» реализуется в преддверии Международного дня защиты детей с 2013 года и проходит при поддержке Общественного совета при МВД России. По условиям творческого соревнования дети от 6 до 14 лет, используя различные материалы: гипс, пластилин, текстиль, глину, картон и т.д., изготавливали различные тематические поделки, посвящённые сотрудникам правопорядка.

В этом году по итогам голосования сотрудников УМВД России по Псковской области и членов Общественного совета при региональном УМВД на конкурс от Псковской области заявлена работа Ксении Бондаренко. 11-летняя псковичка из пластелина и картона соорудила поделку «Кинолог с собакой». «Городской он или сельский очень важен полицейский - охраняет он закон, наш покой и крепкий сон» - так охарактеризовала автор работу стражей порядка в аннотации к своей работе, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД.

Чтобы поддержать участницу во Всероссийском отборочном этапе, достаточно перейти на страницу конкурса Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа - 2020» . Затем необходимо нажать на фото поделки (Псковская область, Ксения Бондаренко, 11 лет), авторизоваться через одну из предложенных социальных сетей и подтвердить свой голос.

Голосование завершится 31 мая в 18.00.