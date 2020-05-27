Общество

Домашнего черного аиста разыскивает жительница Острова

Домашнего черного аиста разыскивает жительница Острова. Объявление о пропаже своего питомца Александра Ефимова разместила в сообществе «Жесть по-псковски» в социальных сетях.

Фото из группы «Жесть по-Псковски»

Женщина отметила, что аист был на свободном выгуле, крылья не подрезаны, а в природе он просто не выживет. Особая примета птицы - травмированная левая нога. Еще птенцом он был подобран около пустого гнезда.

Фото из группы «Жесть по-псковски»

«Улетел из частного дома по улице Калинина города Острова. Сейчас ему 4 года, еду добывать не сможет, привык к кормлению. Он не боится кошек и собак, так как вырос с ними, может приземлиться к тем, у кого есть куры», - рассказала хозяйка.

При наличии какой-либо информации просят сообщать по телефону 89113500777.