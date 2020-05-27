Общество

Псковские депутаты предложили присвоить главврачу областной больницы звание Заслуженного работника здравоохранения

На заседании парламентского комитета по труду и социальной политике сегодня, 27 мая, депутаты Псковского областного Собрания рассмотрели изменения в закон «О противодействии коррупции в органах государственной власти Псковской области и органах местного самоуправления». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, предложенные поправки связаны с новыми нормами федерального законодательства и закрепляют в областном законе обязанность депутата законодательного органа предварительно уведомлять губернатора о своем участии в управлении некоммерческой организацией на безвозмездной основе.

Также депутаты рассмотрели вопрос о награждении Почетными грамотами Псковского областного Собрания. В преддверии приближающегося дня медицинского работника в списке представленных к награде - врачи и медсестры. Парламентарии единогласно проголосовали «за», а депутат Игорь Дитрих уже за рамками утвержденной повестки комитета внес дополнительное предложение: присвоить региональное звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области» главному врачу областной клинической больницы Анатолию Волкову и заведующей отделением неотложной кардиологии больницы Ольге Кудрявцевой. Депутаты поддержали коллегу.

Председатель комитета Виктор Антонов поручил сотрудникам аппарата Собрания проработать вопрос о соответствующем ходатайстве на имя губернатора.