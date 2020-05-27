Вопросы организации голосования по поправкам в Конституцию обсудят на заседании псковского избиркома 28 мая

127-е заседание Избирательной комиссии Псковской области состоится 28 мая в режиме онлайн. В повестку заседания включено девять вопросов. Ряд из них касается предстоящего общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. В частности, члены избиркома обсудят вопрос о распределении бюллетеней для голосования и назначат ответственных для контроля за их изготовлением и доставкой.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии, участники заседания также рассмотрят вопросы, касающиеся смены председателя территориальной избирательной комиссии Локнянского района и освобождения Ольги Жуковской от обязанностей председателя и члена ТИК Плюсского района с правом решающего голоса. Кроме того, на ТИК Псковского района будут возложены полномочия избирательной комиссии Завеличенской волости по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления и местного референдума.
В повестку также включен вопрос об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Псковском областном Собрании депутатов на региональном государственном радиоканале в апреле 2020 года.