Общество

Директор дновского предприятия погасил задолженность в 15 млн рублей после возбуждения уголовного дела

Директор дновского предприятия погасил задолженность в 15 млн рублей после возбуждения уголовного дела. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УФССП, исполнительные производства были возбуждены в мае и июле 2019 года.

Судебным приставом-исполнителем были арестованы счета предприятия, кроме того, директора неоднократно предупреждали об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Но, несмотря на предпринятые меры, директор предприятия решения суда не исполнил, задолженность не погасил. Дознавателем УФССП России по Псковской области в отношении директора предприятия было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 315 УК РФ. В рамках производства дознания было установлено, что директор обладал денежными средствами в кассе и на расчётных счетах достаточными для полного погашения задолженности. Распорядился денежными средствами он по своему усмотрению, направив их на нужды, не связанные с исполнением судебных решений.

Возбуждение уголовного дела стало решающим аргументом для директора предприятия в пользу исполнения судебных решений. Около 5 миллионов рублей было списано со счетов организации. Кроме того, в целях избежания уголовной ответственности, директором предприятия были приняты меры по заключению мирового соглашения со взыскателем по погашению задолженности. Окончательно задолженность была погашена предприятием в феврале 2020 года.

В связи с исполнением судебных решений, начальник отдела-старший судебный пристав ОСП Дновского и Дедовического районов, с согласия прокурора Дновского района, направил материалы в суд для решения вопроса о прекращении уголовного дела и назначения судебного штрафа.

Суд, рассмотрев в судебном заседании все предоставленные материалы по уголовному делу, назначил директору предприятия судебный штраф в виде 5 тысяч рублей. Уголовное дело прекращено.