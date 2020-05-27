Общество

Псковичка поделилась историей о последствиях заражения своей семьи COVID-19

Псковичка, педагог Евгения Ахмедова поделилась историей о том, как ее семья переживает последствия заболевания коронавирусом. Как пишет «Московский комсомолец в Пскове», COVID-19 заразились ее муж и несовершеннолетняя дочь.

Первым в больницу забрали супруга, взятый у него тест на коронавирус показал положительный результат. Гости в защитных костюмах к ним в квартиру за несколько часов 5 раз. А после была дезинфекция. «Нас, в принципе, не предупредили, что это вот так будет. Сказали, что это не опасно и пахнет хорошо. Но лёгкие от этого спецсредства хотели вывалиться наружу. Дышать было невозможно», - вспоминает псковичка.

Потом госпитализировали дочь Евгении Ахмедовой. Врачи сообщили, что тест на коронавирус у 14-летней девочки дал положительный результат, а результат её матери оказался отрицательным. Поэтому подростка решили забрать без родственников.

«Мою девочку увезли на скорой в инфекционку. Одну, и я ничем не могу ей помочь, мне все так же нельзя выходить из дома. Чем её там будут лечить, в каких условиях она будет лежать, и сколько она будет лежать, я не знала», - описывает свои переживания собеседница «МК в Пскове».

В инфекционной больнице обследовать юную пациентку не стали, вместо этого назначили таблетки от малярии с длинным списком побочных эффектов, рассказала мать. Один тест был отрицательным, но по протоколу этого недостаточно.

Резюмируя, Евгения Ахмедова делится советом: в подобной ситуации нужно, прежде всего, сохранять трезвый ум. «Очень жаль, что обстановка вокруг этого вируса такова, что боишься не столько его, сколько того, что с тобой случится, если его вдруг обнаружат. Но что бы ни происходило, главное не паниковать», - сказала горожанка.

Подробнее читайте в материале «Семья с "короной": история псковичей, заразившихся COVID-19. Видео».