Общество

Горячую линию по профилактике коррупционных правонарушений проведет псковский Росреестр

29 мая с 10:00 до 11:00 будет работать «горячая» телефонная линия управления Росреестра по Псковской области на тему: «Профилактика коррупционных правонарушений».

Какие действия государственного служащего можно отнести к коррупционным правонарушениям, как работает «телефон доверия» при Управлении Росреестра и куда сообщать, если заявитель обладает сведениями о фактах совершения коррупционных правонарушений можно узнать в ходе горячей линии.

На обращения граждан ответит начальник отдела государственной службы, кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Наталья Петренко.

Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове 68-74-06.