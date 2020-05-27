Общество

Пострадавшие на производстве жители Псковской области получили новые автомобили

Сегодня двое жителей Псковской области стали обладателями новых автомобилей отечественного производства марки «Лада-Гранта».

Автомобили, стоимостью 498 тысяч рублей каждый, были закуплены Псковским региональным отделением ФСС РФ в целях реализации права застрахованного лица на получение государственной помощи и поддержки после производственной травмы.

«Я искренне благодарен специалистам ФСС, - рассказывает владелец новенькой Лады из деревни Паникша Островского района Николай Иванов - потому что сегодня я получил не просто автомобиль, я получил возможность передвигаться и быть мобильным. С автомобилем я расстаюсь редко: на нем и в поликлинику, и в соседнюю деревню и к друзьям в гости». Для Николая Васильевича эта «Лада» уже третий по счету автомобиль, полученный за счет средств Фонда социального страхования.

Вторая «Лада-Гранта» отправится в город Печоры. Для ее владельца - Андрея Лимана – Псковское региональное отделение ФСС РФ тоже в третий раз приобретает новый автомобиль. «Хочу отметить, - рассказывает Андрей Денисович, что по истечении семи лет пользования очередным авто сотрудники Фонда непременно позвонят сами и напомнят, что ждут от меня документы, подтверждающие мое право на получение нового».

За счет средств Фонда автомобили пострадавшим на производстве выдаются сроком пользования на семь лет и передаются в собственность. В период эксплуатации по заявлению пострадавшего Фонд ежеквартально частично оплачивает горюче-смазочные материалы. Кроме того, один раз в семь лет автовладелец сможет провести капитальный ремонт автомобиля в размере до 30% от его стоимости. К тому же, если пострадавший на производстве по программе реабилитации здоровья на собственной «Ладе» отправляется в санаторий, ФСС возместит его расходы на ГСМ к месту лечения и обратно.

Необходимость в таком специальном транспорте для пострадавшего определяется учреждением медико-социальной экспертизы при отсутствии медицинских противопоказаний к вождению.

Приобретенный спецтранспорт оснащен всем необходимым для безопасного и комфортного управления. С учетом физических возможностей будущих владельцев каждая машина прошла специальную доработку: заводом-изготовителем ПАО «АвтоВаз» (Тольятти) было установлено адаптивное устройство, позволяющее управлять «Ладой-Грантой» с помощью рук без использования ножных педалей. К тому же, до передачи владельцу в специализированном автомобильном сервисе города Пскова - ООО «Машсервис» были проведены все необходимые регламентированные работы по предпродажной подготовке автомобиля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Фонда социального страхования РФ

В период с 2000 по 2020 годы Псковским региональным отделением ФСС гражданам, пострадавшим в результате несчастного случая на производстве, выдано более 120 транспортных средств. Сначала инвалиды получали ключи от автомобилей «Ока», затем – от пятых и седьмых моделей «Жигулей», с 2015 года - «Lada Granta». В настоящее время порядка 50 граждан Псковской области являются владельцами автомобилей, выданных ФСС.